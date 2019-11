Mittwoch, 20. November 2019

Holzminden: Was sagen Bäcker der Region zur Bon-Pflicht?

Bäcker stöhnen über die wachsende Bürokratie. Foto: bs

Landkreis Holzminden. Es reicht ihnen – niedersächsische Bäcker protestieren am Mittwoch vor dem Landtag in Hannover gegen den steigenden bürokratischen Aufwand. Die Bon-Pflicht und ein neues Kassensystem gegen Steuerhinterziehung im Einzelhandel haben sie dazu gebracht, am Mittwoch in Hannover zu demonstrieren. Die neuen gesetzlichen Vorgaben sind ihrer Meinung nach nicht angemessen und schwer leistbar. Der Tägliche Anzeiger hat bei den Bäckern hier nachgefragt. Was halten sie von der Kassensicherungsverordnung? (beb/bs)

