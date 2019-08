Donnerstag, 29. August 2019

Holzminden: Was soll alles in die Rote Mappe?

Problem in der Roten Mappe 2019: Einmalige Natur- und Kulturlandschaft an der Oberweser in Gefahr! Das FFH-Gebiet 124 Mühlenberg bei Pegestorf an der B 83. Foto Jörg Mitzkat

Kreis Holzminden. 2019 hat es der Mühlenberg bei Steinmühle in die Rote Mappe geschafft, als einmalige Natur- und Kulturlandschaft an der Oberweser, die durch die hangsicherungsmaßnahmen in Gefahr sei. „Der NHB befürchtet durch die geplanten Baumaßnahmen eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes in diesem Bereich, das neben den Auswirkungen auf das FFH-Gebiet und das Geotop auch erhebliche ökonomische Auswirkungen auf den im sonst strukturschwachen Weserbergland so überaus wichtigen Tourismus haben wird“, heißt es in der Jahresschrift. Wie sieht es 2020 aus? Wird der Kreis Holzminden wieder erwähnt? Was wird dann in dem Heft stehen, dass dem Ministerpräsidenten überreicht wird?

Die Rote Mappe ist der Jahresbericht zur Situation der Heimatpflege in Niedersachsen. Sie ist laut NHB ein einzigartiges Instrument der direkten Demokratie, mit der Bürger in Niedersachsen die Möglichkeit haben, in den Dialog mit der Landesregierung zu treten.

