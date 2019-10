Montag, 21. Oktober 2019

Holzminden: Wasser im Keller der Bank – Totalausfall

Holzminden. Bei der Braunschweigischen Landessparkasse in der Böntalstraße in Holzminden geht zurzeit nichts mehr. Ein Wassereinbruch im Keller hat die gesamte EDV lahm gelegt. Weder die SB-Geräte noch die Geldautomaten funktionieren. Die Feuerwehr ist vor Ort, und pumpt das Wasser ab, die Techniker sind informiert. Die Bank hat, wie gewohnt, um 9 Uhr geöffnet, um die Kunden beraten zu können. Bankdirektor Oliver Fuchs empfiehlt den Kunden, die an den SB-Terminals ihre Bankgeschäfte abwickeln möchten, die Filialen in Altendorf und Bevern zu nutzen. (bs)