Dienstag, 21. Januar 2020

Holzminden: Wasserrohrbruch in der Südstadt

Die Straße Stadtblick ist voll gesperrt. Hier suchen die Mitarbeiter der Stadtwerke nach dem Leck an der Hauptleitung.

Holzminden. Ein Wasserrohrbruch im Stadtblick in Holzminden sorgt dafür, dass die Anwohner im Bereich des Sparenberges, des Himbeerbusches, der Limkerecke, bis hoch zum Thomas-Kirch-Weg und in Teilen auch der Hasenrecke kein Trinkwasser haben. Betroffen von dem Leck ist die Hauptleitung in der Südstadt. Die Meldung kam am Dienstagmorgen um 8 Uhr. Die Stadtwerke arbeiten mit Hochdruck daran, das Leck zu orten und zu schließen. Die Straße Stadtblick ist voll gesperrt. Gegen 15 Uhr, so die Auskunft der Stadtwerke, sollten die Arbeiten soweit abgeschlossen sein, dass wieder Trinkwasser aus den Leitungen fließt. (bs)