Freitag, 15. November 2019

Holzminden: Wem gehören die Gasflaschen?

Die Polizei fragt: Wer kann Aussagen machen zu diesen beiden Gasflaschen? Fotos: Polizei

Holzminden. Holzminden. Gleich zweimal, am 15. und 17. Oktober, fiel der Polizei in Holzminden ein Mann auf, der jeweils eine Elf-Kilogramm-Gasflasche dabei hatte. Die Ermittlungen ergaben: Beide Gasflaschen hatte der 36-Jährige gestohlen. Während eine der Gasflaschen aus einer Gartenlaube stammen soll, ist die Herkunft der anderen Gasflasche derzeit nicht bekannt. Letztere hatte der Mann dabei, als er auf dem Gelände des ehemaligen Ofenhauses angetroffen wurde. Die Polizei fragt daher: Wer vermisst die Gasflaschen? Die Eigentümer, oder aber auch Personen, die Hinweise zu Personen geben können, die die Gasflaschen vermissen, werden gebeten sich mit der Polizei in Holzminden unter 05531/9580 in Verbindung zu setzen.