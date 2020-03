Sonntag, 01. März 2020

Holzminden: Wem gehört das Kinderfahrrad?

Wem gehört dieses Kinderfahrrad, fragt die Polizei auf Twitter.

Holzminden. Über Twitter sucht die Polizei Holzminden nach dem Besitzer eines Kinderfahrrades. Es wurde am Wochenende in Holzminden am Spielplatz Über dem Gerichte gefunden und im Polizeikommissariat abgegeben. Das Polizeikommissariat ist unter der Telefonnummer 05531/9580 zu erreichen.