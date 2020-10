Dienstag, 13. Oktober 2020

Holzminden: Wenig Unterstützung beim Thema Remter-Gebäude

Historische Säulen und Gewölbedecken: So zeigt sich das Remter-Gebäude von innen. Foto: Harmuth

Holzminden. Am 25. September hat der TAH über die Initiative einiger ehemaliger Holzmindener Gymnasiasten berichtet, denen der Erhalt des Remter-Gebäudes des Campe-Gymnasiums am Herzen liegt, die Mitstreiter suchen für den Erhalt des vom Abriss bedrohten historischen Gebäudes an der Wilhelmstraße. Den Hut in dieser Sache hat sich Peter Harmuth aufgesetzt, der heute in der Pfalz lebt. Er sendet zwei Wochen nach Erscheinen des TAH-Artikels einen etwas enttäuscht klingenden Zwischenbericht an die „lieben Klassenkameraden, Freunde und Unterstützer“. Er schreibt: „Leider waren die Rückmeldungen bis dato sehr bescheiden.“

Das Problem: Für das altehrwürdige Gebäude an der Wilhelmstraße gibt es derzeit keine sinnvollen Nachnutzungspläne. Es könnte gar im Weg stehen, wenn die Stadt Holzminden auf dem Grundstück die neue Innenstadt-Grundschule bauen will. Weder die Stadt Holzminden noch das Landesamt für Denkmalpflege machen Anstalten, das Gebäude unter Denkmalschutz zu stellen.

Peter Harmuth will nicht aufgeben. Wer Kontakt mit ihm aufnehmen will, kann dies per E-Mail an die Adresse p_m.harmuth@web.de. (spe)

