Mittwoch, 10. Juli 2019

Holzminden: Wer hat die Sandsteinplatten beschädigt?

Zwei Sandsteinplatten wurden beschädigt. Die Polizei bittet jetzt um die Mithilfe der TAH-Leser. Foto: beb

Holzminden. Die Meldungen über Sachbeschädigungen in Holzminden reißen nicht ab! Die neueste Vandalentat: An der Treppe vom Weserkai zum Duftgarten wurden zwei Platten beschädigt. Unglaublich: Unbekannte sollen mit Kleinkrafträdern die Treppe hochgebrettert sein und so die Schäden verursacht haben. Die Polizei bittet jetzt um die Mithilfe der TAH-Leser.

Die Ermittlungen der Polizei laufen in zwei Richtungen: Der erste Hinweis kam von einem Holzmindener, der sich über randalierende Jugendliche beschwerte. Das war Sonnabendnacht. In diesem Zusammenhang wurde die Polizei auch auf die defekten Platten aufmerksam. Nur – die Jugendlichen können dafür nicht verantwortlich gemacht werden. Denn: Die defekten Treppenstufen waren der Stadt bereits am 4. Juli gemeldet worden, die daraufhin am 5. Juli die Treppe vorsorglich auch gesperrt hatte.

Der zweite Zeuge dann lieferte konkrete Anhaltspunkte: Am 2. Juli, zwischen 20 und 21 Uhr, hatte er am Weserkai beobachtet, wie Unbekannte mit Kleinmotorrädern die Treppe hochfuhren. Das, so die Polizei, könnte die Ursache für die Beschädigung der Treppe sein.

Sie bittet jetzt die TAH-Leser um Mithilfe. Zeugen, die am Abend des 2. Juli Beobachtungen gemacht haben oder Auskünfte zu den Kleinkraftradfahrern geben können, werden gebeten, sich unter 05531/9580 bei der Polizei in Holzminden zu melden. (bs)