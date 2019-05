Samstag, 25. Mai 2019

Holzminden: Wer wollte die Esche am Radweg fällen?

Ein Unbekannter ist in der Nacht mit einer Motorsäge angerückt. Die Feuerwehr musste die Esche am Sonnabendmorgen fällen.

Holzminden. Unglaublich, was in der Nacht zum Sonnabend am Weserradweg, unweit der Bohnertschen Badeanstalt bei Holzminden, passiert ist: Ein Unbekannter ist mit einer Motorsäge angerückt und wollte eine stattliche Esche, die an einer Wegkreuzung steht, fällen. Er ging dabei durchaus fachkundig vor, sägte einen Keil... um dann im letzten Moment von seinem Tun abzulassen. War die Motorsäge zu laut? Kam plötzlich jemand? Nur noch wenige Zentimeter trennten den Baum von seinem Fall, da machte sich der Unbekannte aus dem Staub – und hinterließ eine große Gefahr für alle Radfahrer, Spaziergänger und Autofahrer, die hier beständig vorbei kommen. Gegen 6.30 Uhr bemerkte ein Fußgänger diesen Umweltfrevel und informierte die Polizei. Die schaltete die Holzmindener Feuerwehr ein. Zunächst besah sich der Alarmfahrer den Schaden, dann rückte die Wehr mit zwölf Einsatzkräften aus. „Wir müssen den Baum leider fällen, um Gefahr abzuwenden“, so Ortsbrandmeister Michael Nolte zum TAH. Um 8.30 Uhr fiel dann die stolze Esche. Traurig! Wer in der Nacht zum Sonnabend in den Weserauen in Holzminden (oberhalb der Bohnertschen Badeanstalt) Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Holzminden unter der Telefonnummer 05531/9580 in Verbindung zu setzen. (bs)