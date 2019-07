Mittwoch, 24. Juli 2019

Holzminden: Wie es sich bei der Hitze arbeitet

Katyuscia und Florian Brüderle verkaufen frisches, selbstgemachtes Eis. Foto: beb

Holzminden/Bevern. Bei Temperaturen von gefühlten 40 Grad Celsius kommt bei vielen Menschen Urlaubsstimmung auf, nach Sport ist den wenigsten zumute und die meisten sehnen sich nach Abkühlung und Erfrischung. Katyuscia und Florian Brüderle (Foto) betreiben das Eiscafé Bruno in Bevern. Sie sind ganz nah dran an einer heißbegehrten kulinarischen Erfrischung – ist es auch erfrischend als Eishersteller und -verkäufer zu arbeiten? Das hat sich das TAH-Redaktionsteam gefragt und ist mit dem Ehepaar ins Gespräch gekommen. Wie es ist, an diesen Tagen an einem Ort zu arbeiten, an dem die Arbeitsgeräte zusätzliche Hitze produzieren, hat Khazar Alili beantwortet. Er heizt Ali's Hähnchengrill an und bereitet heiße, goldene Hähnchen zu. (beb)

