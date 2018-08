Samstag, 25. August 2018

Holzminden will kein Bikesharing-Projekt mit Höxter

Bikesharing ist auch in Holzminden ein Zukunftsthema. Foto: bs

Holzminden. Die Präsentation des Konzeptes habe nicht überzeugt, an den Sinn einer Zusammenarbeit mit Höxter glaubt die Mehrheitsgruppe im Rat der Stadt Holzminden nicht. So fand die Verwaltungsvorlage in der jüngsten Ratssitzung keine Mehrheit, wurde mit den Stimmen von WIR, FDP, GFH und UWG abgelehnt: Die Stadt Holzminden wird damit das länder-übergreifende Bikesharing-Projekt in der Region Holzminden und Höxter nicht unterstützen, für das sich die Stadt Höxter bereits ausgesprochen hat. Ein angestrebter und auch von den Verwaltungen befürworteter Kooperationsvertrag zwischen den Städten Holzminden und Höxter sowie den Kreisen Holzminden und Höxter ist damit vom Tisch. Die Mehrheitsgruppe will schneller und allein mit dem E-Bike-Verleih starten. (spe)

