Dienstag, 10. Dezember 2019

Holzminden: „Wir tun Gutes“ mit 40.200 Euro

Sie alle dürfen sich über Spenden der VR-Bank in Südniedersachsen freuen. Foto: bs

Holzminden. Die Holzmindener Tafel hätte sich das E-Mobil so nicht leisten können; für die Kreisjugendfeuerwehr ist das Spülmobil allein viel zu teuer; und einen Sprungtisch für die Leistungsportlerinnen des MTV Bevern hätte es so schnell wohl auch nicht gegeben. Dass all diese Wünsche zeitnah verwirklicht werden konnten und können, ist auch der VR-Bank in Südniedersachsen zu verdanken, die seit zwölf Jahren unter der Überschrift „Wir tun Gutes“ Vereine und Institutionen unterstützt. Am Montagabend wird dieses Engagement erneut mit einer Spendengala in den Räumen der VR-Bank in Holzminden gefeiert. Im Jahr des 125-jährigen Jubiläums kann die Bank die stolze Summe von 40.200 Euro an 72 Vereine ausschütten.

„Die ehrenamtliche Tätigkeit in unserer Region ist enorm wichtig“, erklärt Jens Ripke, Mitglied des Vorstandes der VR-Bank. Und an die Vereinsvertreter gerichtet: „Sie stellen sich der Verantwortung. Der Beitrag, den Sie leisten für die Region, ist super“. Und weil sich auch die VR-Bank der Region verpflichtet fühle ­ „wir stehen für regionale Nähe“ ­ würden Jahr für Jahr Projekte, die den Vereinen wichtig seien, unterstützt. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 11.12.2019