Sonntag, 03. November 2019

Holzminden: Wohnmobil stößt vor eine Ampel

Das Wohnmobil verlor durch den Zusammenstoß Betriebsstoffe, die fachgerecht von der Straße entfernt werden müssen. Foto: beb

Holzminden. Gegen 11 Uhr ist am Sonntagvormittag aus bislang ungeklärter Ursache ein Wohnmobil im Kreuzungsbereich Karlstraße/Neue Straße in Holzminden vor eine Ampel gestoßen. Verletzt wurde dabei niemand. Die Polizei und die Freiwillige Feuerwehr Holzminden, unter der Leitung des stellvertretenden Ortsbrandmeisters Hauske, sicherten die Verkehrssituation am Unfallort. Weil Betriebsstoffe des Fahrzeugs ausgelaufen waren, musste der Verkehr für etwa eineinhalb Stunden einspurig gesperrt werden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr trafen die notwendigen Maßnahmen, um eine weitere Ausbreitung der Betriebsstoffe zu verhindern. Zur fachgerechten Straßenreinigung wurde eine Firma aus der Nähe von Hildesheim nach Holzminden gerufen. (beb)