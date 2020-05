Montag, 25. Mai 2020

Holzminden: YouTuber und Autor Isa Ulubaev erzählt von seiner 180-Grad-Wende

Der Holzmindener Coach für Persönlichkeitsentwicklung schreibt in seinem neuen Buch über die Liebe. Foto: Isa Ulubaev

Holzminden. Eine 180-Grad-Wende hat Isa Ulubaev aus Holzminden in den letzten zehn Jahren hingelegt. Geflohen aus Tschetschenien ist die Jugend des 29-Jährigen geprägt von Kriminalität und Drogen. Bis ihn seine Taten ins Gefängnis manövrieren. Doch dort wendet sich das Blatt für den jungen Isa Ulubaev. „Ich habe damals gelernt, was wahre Liebe ist“, blickt er heute zurück. Der Holzmindener arbeitet inzwischen als Coach für Persönlichkeitsentwicklung und hat gerade sein Buch „Wenn du Liebe willst, musst du Liebe sein: Das richtige Mindset schaffen, um die wahre Liebe zu erkennen und ins Leben zu ziehen“ veröffentlicht. Anerkennung und Beachtung von Freunden – darum geht es dem jungen Isa Ulubaev. Seine Taten reichen von Handel mit Betäubungsmitteln über Hausfriedensbruch bis hin zu Raubüberfällen. „Immer weiter“ geht er, bis er in Untersuchungs-Haft kommt. „Ich hatte mehr Glück als Verstand“, weiß er heute. (ap)

