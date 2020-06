Donnerstag, 18. Juni 2020

Holzminden: Zerstörer oder Kulturbanausen?

Auch wenn der Schaden schnell beseitigt werden konnte, der Ärger über die unsinnige Tat bleibt. Foto Luthergemeinde

Holzminden. Es war eine böse Überraschung, als in dieser Woche Unbekannte den Bücherschrank an der Lutherkirche in Holzminden zum Teil leergeräumt und die Bücher auf dem Platz geworfen hatten. Auch wenn der Schaden schnell beseitigt war, so bleibt doch der Ärger über diese unsinnige Zerstörung. Der Bücherschrank auf dem Holzmindener Kirchplatz erfreut sich großer Beliebtheit. Er wurde vor Jahren auf Initiative der Luthergemeinde aufgestellt und von der Gerberdingstiftung finanziell ermöglicht. Seitdem gibt es vor der Stadtkirche einen regen Büchertausch. Ehrenamtliche betreuen den Schrank, sorgen für Ordnung und Nachschub.