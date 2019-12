Freitag, 13. Dezember 2019

Holzminden: Zigarette löst Feuerwehreinsatz aus

Der Einsatz am Pipping ist schnell beendet.

Holzminden. Der Alarm kommt um 0.07 Uhr in der Nacht zum Freitag: Im Seniorenheim Am Pipping in Holzminden hat die Brandmeldeanlage ausgelöst. Schnell sind elf Feuerwehrleute unter der Leitung von Ortsbrandmeister Michael Nolte vor Ort. Schnell ist auch die Ursache gefunden und der Einsatz beendet. Eine Seniorin hat in ihrem Zimmer eine Zigarette geraucht, der Rauchmelder daraufhin angeschlagen. Die Feuerwehr setzt die Brandmeldeanlage zurück. Und rückt wieder ab. Ein weiteres Einsatzfahrzeug, das noch auf der Anfahrt ist, kann gleich wieder umdrehen. (bs)