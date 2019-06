Samstag, 15. Juni 2019

Holzminden: Zu Gast bei den Johannitern

Die Johannier wollen sich, ihr neues Domizil, den Fahrzeugpark und alle Möglichkeiten, die sie haben, vorstellen. Foto: Johanniter

Holzminden. Die Johanniter sind in ihrem neuen Zuhause angekommen. „Endlich ist alles unter einem Dach“, strahlt Sebastian Multhoff. „Und endlich ist Zeit, sich auch einmal nach außen zu präsentieren“, fügt er hinzu. Das wollen die Johanniter tun, mit einem „Tag der offenen Tür“ am Sonntag, 23. Juni. Von 11 bis 17 Uhr dreht sich in der Weseraue in Holzminden, dem neuen Domizil der Johanniter, alles um die Retter, ihre Aufgaben und ihre Möglichkeiten. Das Programm ist bemerkenswert. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 15.06.19