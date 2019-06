Samstag, 29. Juni 2019

Holzminden: Zu heiß für den Flohmarkt

Auch sie packen zusammen. In der Sonne ist es einfach zu heiß!

Holzminden. Am Vormittag ist er noch grandios gestartet, der Flohmarkt in der Holzmindener Innenstadt. Doch bereits am frühen Nachmittag ist nur noch eins gefragt: Schatten. Es ist einfach zu heiß für die kleinen und großen Händler. Und ihre Kunden ziehen den schattigen Garten oder das Freibad vor. Gegen 14 Uhr beginnen viele, ihre Sachen wieder einzupacken. Ihr Motto: Morgen ist auch noch ein Tag! Allerdings. Auch für morgen sind tropische Temperaturen angesagt. Es soll sogar noch heißer werden. (bs)