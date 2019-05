Montag, 13. Mai 2019

Holzminden: Zulassungsstelle nur für Kunden mit Termin

Der Landkreis informiert

Holzminden. In der Zulassungsstelle des Straßenverkehrsamtes in Holzminden kommt es am Dienstagnachmittag, 14. Mai, zu personellen Engpässen, teilt der Landkreis Holzminden per Pressemitteilung mit. Kunden, die unangemeldet in der Behörde etwas erledigen wollen, sollten es deshalb an einem anderen Tag versuchen, rät der Landkreis. Alle Terminkunden sollen bedient werden, allerdings kann es auch zu Wartezeiten kommen. Das Straßenverkehrsamt bitte um Verständnis.