Mittwoch, 09. September 2020

Holzminden: Zum 60. Todestag von Dr. Theodor Stiebel

Dr. Theodor Stiebel auf einer Messe in den USA. Auch dieses Foto entstand in den frühen 50er Jahren. Foto: Stiebel Eltron

Holzminden. „Eltron – in diesem Wort fasst sich meine Arbeit zusammen”, schrieb Dr. Theodor Stiebel als 44-Jähriger in sein Tagebuch. „Dass der Begriff mir immer sympathischer wurde – dass er über jede kleine Anfeindung von außen sich weit erhoben hat, ist Gewähr für das Gelingen dieser Arbeit. Möge es mir vergönnt sein, die Arbeit – dieses Werk – zu halten, zu steigern, zu verankern, zu vererben.” Dass dies gelingen würde, konnte er 1938, als er diese Worte schrieb, nicht wissen – nur hoffen. Am heutigen 9. September 2020 jährt sich sein Todestag zum 60. Mal.

