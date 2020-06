Montag, 22. Juni 2020

Holzmindener Alarmfahrer wird zum Entenretter

Sicher im Karton untergebracht geht es für die zehn Entenküken Richtung Weser. Fotos: bs

Holzminden. Volker Papritzki ist Alarmfahrer der Holzmindener Feuerwehr und hat als Mann, der Tag und Nacht im Einsatz ist, schon viel erlebt. Auch viel tierisches. Einmal mehr ist er am Wochenende zum Entenretter geworden. Es sind Studenten einer Wohngemeinschaft am Markt, die ihn am Sonntagnachmittag zu Hilfe rufen. Zu ihrer Wohnung gehört ein Balkon mit angrenzender, verwinkelter, begrünter Dachterasse. Einen uneinsichtigen Winkel auf dieser Balkon- und Dachfläche hat sich eine Entenmutter für ihr Nest ausgesucht. Als die Küken dann schlüpfen, werden auch die Studenten auf den unverhofften Nachwuchs aufmerksam. Doch wie bekommt man die Entenmama mit ihren Küken vom Dach? Volker Papritzki weiß Rat. Vorsichtig verfrachtet er die zehn Küken in einen großen Pappkarton, spricht beruhigend auf die schnatternde Mutter ein, die sich allerdings nicht einfangen lassen will. Als die Küken im Karton sind, fliegt sie davon. Doch der Alarmfahrer behält die Ruhe, trägt die Küken durch den Hausflur auf die Straße. Und siehe da, die Entenmutter hört die piepsenden Kleinen, landet neben Volker Papritzki. Der hat ein Ziel: Die Weser. Im wahrsten Sinne des Wortes im Entenmarsch geht es zum Weserkai, von dort dir Treppe hinunter ans Wasser. Und dann schwimmen die zehn kleinen Enten zum ersten Mal im kühlen Nass. Gemeinsam mit der Entenmutter, die die dicht gedrängte Schar ganz schnell in Empfang nimmt. (bs)