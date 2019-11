Montag, 18. November 2019

Holzmindener Andreas Ebbecke zählt zur Spitze

Andreas Ebbecke hält stolz die Urkunde der IHK in den Händen, die ihn als Landesbesten ehrt. Stolz ist darauf auch seine Chefin Maria Altergott. Foto: rei

Holzminden/Oldenburg. Die besten Auszubildenden der niedersächsischen Industrie- und Handelskammern (IHK) standen vor ein paar Tagen im Rampenlicht der Weser-Ems-Halle in Oldenburg. Die 107 jungen Fachkräfte haben ihre Berufsausbildung in den IHK-Mitgliedsunternehmen in diesem Jahr mit der Note „Sehr gut“ abgeschlossen und sind die Besten in ihrem Ausbildungsberuf in Niedersachsen. Aus dem Bereich der IHK Hannover wurden 35 Absolventen als Landesbeste ausgezeichnet. Darunter Andreas Ebbecke aus Holzminden vom Rewe-Markt Altergott oHG, als Kaufmann im Einzelhandel. (rei)

Mehr lesen Sie im TAH am 19. November 2019