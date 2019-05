Mittwoch, 08. Mai 2019

Holzmindener Beitrag zur Landesgartenschau in Höxter ist erwünscht

Höxters Baudezernentin Claudia Koch stellte im Bauausschuss Konzept und Planungsstand der Landesgartenschau in Höxter vor und lud die Stadt Holzminden ein, sich einzubringen. Foto: spe

Holzminden. Von April bis Oktober 2023 findet in Höxter und Corvey die Landesgartenschau statt. Die niedersächsische Nachbarstadt Holzminden könnte dabei sein und sich imagefördernd präsentieren, wenn sie denn will und gute Konzepte hat. Claudia Koch, Baudezernentin der Stadt Holzminden, stellte am Dienstagabend auf Einladung im Holzmindener Bauausschuss Konzept und Planungsstand der Landesgartenschau (LGS) vor und lud die Stadt Holzminden und auch Holzmindener Vereine ein, sich einzubringen. Die Landesgartenschau, so Koch, sei „ein Projekt für die Region, für den Wirtschaftsraum bis Holzminden, Boffzen, Fürstenberg und den Kreis Höxter“. Warum solle man sich nicht über die Landesgrenze vernetzen? Möglichkeiten sich einzubringen, gibt es offenbar einige, ob konzeptionell, gestalterisch oder im Kulturprogramm. (spe)

