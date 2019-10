Samstag, 12. Oktober 2019

Holzmindener bekunden ihre Anteilnahme

Sie trafen sich, um ihre Anteilnahme zu bekunden.

Holzminden. Es war eine spontane, von Herzen kommende Geste, die ein paar Dutzend Männer und Frauen am Sonnabend Vormittag im Katzensprung in Holzminden zusammenkommen ließ. Im gemeinsamen Gedenken bekundeten sie ihre Anteilnahme und Betroffenheit nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle (Saale) am Mittwoch. Im Katzensprung, wo eine Gedenktafel daran erinnert, dass hier einst die Synagoge der jüdischen Gemeinschaft Holzmindens stand, sprach zunächst die Linke-Politikerin Sabine Golczyk und verwies auf die um sich greifende Hass-Kultur besonders in den sozialen Medien. Sie regte an, das in Holzminden einige Jahre sehr aktive "Bündnis gegen Rechts" wiederzubeleben. (rei)