Freitag, 14. Juni 2019

Holzmindener Bierfest: Biergenuss direkt an der Weser

Biergenuss am Weserkai: Fabian Hofmann (New AGE) mit Christina Littkemann, Katrin Konradt und Inga Schaper vom Stadtmarketing. Foto: ap

Holzminden. „Es ist wohl der größte Biergarten direkt an der Weser“, scherzt Christina Littkemann vom Stadtmarketing Holzminden. Am letzten Juniwochenende ist am Weserkai und im Duftgarten das Bierfest: Zehn Bieranbieter – von Pils bis Craft– sind mit dabei. Sitzbänke im Duftgarten laden mit Blick auf die Weser zum Genießen der regionalen Bierspezialitäten ein. Außerdem gibt es am Freitag- und Sonnabendabend, 28. und 29., jeweils ab 19 Uhr Live-Musik obendrauf. „mandoPortch“ spielen beispielsweise am Sonnabend Klassiker der 60er- und 70er-Jahre. An nichts darf es fehlen: Auch einen Weinstand, einen Bowlestand sowie Essensbuden wird es geben. Am Freitag, 28. Juni, läuft das Fest rund um die goldene Schorle von 16 bis 23 Uhr, am Sonnabend, 29. Juni, von 13 bis 23 Uhr sowie am Sonntag, 30. Juni, von 11 bis 17 Uhr. Das Bierfest veranstaltet das Holzmindener Stadtmarketing gemeinsam mit dem Unternehmen New AGE. (ap)

