Dienstag, 21. Januar 2020

Holzmindener BMW fällt in Höxter mit 118 km/h auf

Der Fahrer fuhr 68 Stundenkilometer schneller als erlaubt. Foto: tah/Symbolbild

Höxter. Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Höxter führten am Sonnabend, 18. Januar, Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 64, innerhalb von Höxter, Fahrtrichtung Godelheim, durch. Während der Messung in dem mehrspurigen Bereich fiel am Nachmittag ein BMW aus Holzminden besonders auf. Der Fahrer, ein 26-jähriger Mann, wurde mit 118 km/h gemessen. Erlaubt sind hier 50 km/h. Dem Fahrer drohen nun ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot. Ein weiterer Fahrzeugführer aus Hildesheim wurde mit 89 km/h gemessen. Er muss mit einem Bußgeld in Höhe von 160 Euro, einen Punkt in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen. Vier weitere Fahrzeugführer müssen mit einem Bußgeldverfahren rechnen. Gegen acht Fahrer wurde ein Verwarngeld erhoben.