Dienstag, 10. April 2018

Holzmindener Energiesparmesse in neuem Gewand

Die letzte Energiesparmesse in der Stadthalle Holzminden war sehr gut besucht. Foto: Profair

Holzminden. Vom 21. bis 22. April findet von 10 bis 18 Uhr zum siebten Mal die Holzmindener Energiesparmesse statt – in neuem Gewand. Sie steht unter dem Motto „Erlebnis Energie“. Damit wird der Fokus nicht ausschließlich auf Energieeinsparung, sondern zudem auf den aktiven Lustgewinn an neuen, klimaverbessernden Energietechnologien gelenkt. Erneuerbare Energien zum Anfassen also. Aber auch E-Bikes sind ein Messeschwerpunkt.

Damit sind über die klassischen Interessenten der Gebäudeeigentümer hinaus alle technologieaffinen Personen zum Messebesuch eingeladen. Erstmals wurde dieses Konzept im Herbst vergangenen Jahres mit großem Erfolg im Oldenburger Land durchgeführt. Feststellbar waren deutliche Steigerungen des Besuchervolumens bei erkennbarer Verjüngung und gleichbleibend hoher Qualität der Besucher.

Mit Neuheiten aller Bereiche der Heizungstechnologie warten so renommierte Unternehmen wie Stiebel-Eltron, Vaillant und Wolf Heizungstechnik auf. Im Mittelpunkt der Solartechnologie stehen die Stromspeicheranlagen. (tah)

