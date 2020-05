Mittwoch, 27. Mai 2020

Holzmindener Expertengespräche im Live-Stream

Die Expertengespräche finden vom 2. bis 5. Juni jeweils um 12.30 Uhr statt und können auf Youtube im Livestream verfolgt werden. Foto: Pixabay

Kreis Holzminden. Die Corona-Krise stellt die gesamte Gesellschaft vor massive Herausforderungen. Jeder Bereich des Lebens ist durch die Auswirkungen der Pandemie betroffen. Derzeit beschäftigen uns viele Fragen, insbesondere aber die nach der Strategie aus dem Weg aus der Corona-Krise heraus. Mit diesen Fragestellungen für die regionale und lokale Wirtschaft im Kreis Holzminden haben sich auch die Wirtschaftsförderung des Landkreises, die Mittelstandsvereinigung (MIT) und die IGEPA vph-Media Filmproduktion beschäftigt. In Live-Interviews und Gesprächen mit Verantwortlichen und Meinungsbildnern aus Wirtschaft, Finanzen, Politik, Verwaltung und Gesundheit des Kreises Holzminden soll vom 2. Bis 5. Juni aufgezeigt werden, wie die heimische Wirtschaft wieder in den normalen Alltag zurückkehren will. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 28.05.2020.