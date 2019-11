Samstag, 16. November 2019

Holzmindener Fleischerei Ahrens will nicht schließen

Machen weiter: Bianca und Steffen Ahrens sowie Elisabeth und Gerhard Ahrens (von links). Foto: bs

Holzminden. Die Nachricht hat sich bei Facebook wie ein Lauffeuer verbreitet: Die Fleischerei Ahrens in Holzminden wolle schließen. Bereits zum Jahresende solle Schluss sein. Allerdings: Die vermeindliche Neuigkeit, die so gut in die Nachrichtenlage der Holzmindener Innenstadt zu passen scheint, ist falsch! „Eine Schließung ist nicht geplant“, stellt Fleischermeister Steffen Ahrens im Gespräch mit dem TAH klar. Er hat in den letzten Tagen sehr viele dieser Gespräche führen müssen. „Viele Kunden haben nachgefragt“, berichtet Steffen Ahrens, der das traditionsreiche Geschäft von seinen Eltern Gerhard und Elisabeth Ahrens übernommen hat und es heute gemeinsam mit seiner Frau Bianca führt. Seit mehr als 40 Jahren gibt es die Fleischerei Ahrens in Holzminden bereits. (bs)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 16. November