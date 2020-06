Dienstag, 30. Juni 2020

Holzmindener Gastronomen auf Kundgebung in Hannover

Carsten Dauer (links) überreicht einen „Brandbrief“ an MdL Uwe Schünemann. Foto: Carsten Dauer

Holzminden. Etwa 300 Gastwirte und Hoteliers aus ganz Niedersachsen machten am Dienstag auf einer Kundgebung an der Hannoverschen Marktkirche ihren Sorgen aufgrund der coronabedingten Einschränkungen Luft. 300 Teilnehmer waren zugelassen, sie machten, stellvertretend für alle gastronomischen Betriebe in Niedersachsen, auf die existenziellen Nöte der Branche und die dramatische Situation im Gastgewerbe aufmerksam. Unter anderem forderten sie Planungssicherheit für die Betriebe, vor allem für die Ausrichtung von Feiern. Aus Holzminden waren Elisabeth und Rolf Tischer sowie Carsten Dauer nach Hannover gereist. Elisabeth Tischer ist Bezirksvorsitzende des Dehoga, Carsten Dauer stellvertretender Vorsitzender der Fachgruppe Hotels Niedersachsen. Carsten Dauer überreichte dem heimischen Landtagsabgeordneten Uwe Schünemann nach der Kundgebung einen „Brandbrief“. (spe)

