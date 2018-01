Mittwoch, 10. Januar 2018

Holzmindener haben mehr „Rücken“

Kreis Holzminden. Die Zahl spricht Bände: 4,2 Tage ist der Durchschnittsniedersachse im Jahr aufgrund von Rückenproblemen laut dem aktuellen Barmer Gesundheitsreport krankgeschrieben. „Verantwortlich sind vorrangig degenerative Veränderungen der Wirbelsäule und Rückenschmerzen“, so Barmer-Landesgeschäftsführerin Heike Sander. Es gibt große regionale Unterschiede, die Spannbreite ist groß: So leiden die Holzmindener genau 5,8 Tage im Jahr an „Rücken“, wogegen es die Gifhorner lediglich 3,1 Tage im Jahr so zwickt, dass sie nicht arbeitsfähig sind. In der Region Hannover sind es übrigens 3,8 und in der Stadt Bremen 3,5 Tage. (tah)

