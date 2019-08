Dienstag, 06. August 2019

Holzmindener Handwerk spricht seine Lehrlinge frei

Im Rahmen der Feierstunde wurden die Püfungszeugnisse überreicht.

Holzminden. „Das Handwerk. Die Wirtschaftsmacht. Von nebenan.“ steht auf dem Banner. Und die Zukunft des Handwerks sitzt davor: 31 junge Menschen haben am Montagabend ihre Gesellenbriefe erhalten, sind traditionell freigesprochen worden. Es ist eine denkwürdige Feierstunde in der Georg-von-Langen-Schule Holzminden, in der die Leistung der frischgebackenen Gesellinnen und Gesellen gewürdigt, der Wert der beruflichen Bildung herausgestrichen und die Wichtigkeit wohnortnaher Ausbildung betont wird. Und in der Andreas Hölzchen, Schulleiter der Berufsbildenden Schulen „etwas auf der Seele brennt“. In der Zeit vermeintlicher „Fake News“, wachsender Ressentiments, dem Rassismus-Eklat um den Schalke-Chef Clemens Tönnies und die entsetzliche Tat in Frankfurt mit den ihn fassungslos machenden Reaktionen findet er klare Worte. (bs)

