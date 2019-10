Donnerstag, 31. Oktober 2019

Holzmindener HAWK lädt zum Green Building Forum ein

Fachleute und Studierende kommen beim Green Building Forum zusammen. Foto: HAWK

Holzminden. Der Bachelorstudiengang Green Building an der HAWK in Holzminden lädt in diesem Semester gleich zweimal zum Green Building Forum ein. Erster Termin ist Mittwoch, 6. November. Im Mittelpunkt von Fachvorträgen und Diskussion stehen hocheffiziente Zukunftshäuser in Holzminden. Während des Planungsprozesses der Gebäude waren immer wieder Lehrende und Studierende des Green Building einbezogen. Im Rahmen von Projekt- und Abschlussarbeiten konnten die Studierenden ihre Fachkenntnisse einbringen, um individuelle Fragestellungen bezüglich des klimaschonenden Energiekonzepts und der Bauphysik zu bearbeiten. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr im Weserberglandforum, Haarmannplatz 3, und endet gegen 19 Uhr.

