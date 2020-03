Montag, 02. März 2020

Holzmindener Innenstadtausschuss stimmt CDU-Antrag über Gemeinwesenarbeit

Die Holzmindener Innenstadt könnte zukünftig mit sozialen Angeboten belebt werden. Foto: ap

Holzminden. Nach der großen TAH-Umfrage „Wünsche der Holzmindener für ihre Innenstadt“ im vergangenen Herbst hat sich die Holzmindener CDU ernsthafte Gedanken über die Altstadt gemacht. Entstanden ist die Idee zu einer „Gemeinwesenarbeit als Beitrag zur Innenstadtbelebung“, da sich die Bevölkerung laut Umfrage-Ergebnis unter anderem nach mehr Gemeinwesenarbeit und sozialen Angeboten sehnt. Deshalb möchte die CDU in der kommenden Ratssitzung, die am Dienstag, 3. März, um 17 Uhr beginnt, über die Umsetzung der Idee abstimmen lassen. „Der Innenstadt fehlt ein Ort, wo sich Jung und Alt begegnen können“, erklärt Maren Schneider-Klingenberg (CDU) am Dienstag in der Sitzung des Innenstadtausschusses der Stadt Holzminden, in dem sie den Antrag für das soziale Projekt zur Beratung vorstellt. (ap)

