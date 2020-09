Freitag, 04. September 2020

Holzmindener ist einer der „Probanden“ der Ernährungs-Docs

Dr. Anne Fleck schaut Gerrit Wegener „auf den Mund“. Auch beim Auslöffeln der Suppe. Foto: NDR

Holzminden. Die „Ernährungs-Docs“ haben nicht nur im Norden Deutschlands Kultstatus erlangt. Das Konzept der Sendung, die regelmäßig auf N3 läuft und inzwischen auch viele andere „dritte Kanäle“ der ARD erobert hat, hat in den vergangenen Jahren entscheidend dazu beigetragen, dass immer mehr Menschen sich gesund ernähren (wollen). Längst sind Dr. Anne Fleck, Internist Matthias Riedel oder Ernährungsmedizinerin Silja Schäfer beliebte Gäste in Talk- oder Kochshows, ihre (Koch-)Bücher und Ratgeber sind Bestseller. In der nächsten Folge, die am 7. September ausgestrahlt wird, ist einer der drei „Probanden“ ein Holzmindener. Gerrit Wegener hofft, mithilfe der Ernährungs-Docs seine Krankheit in den Griff zu bekommen... (rei)

Mehr lesen Sie im TAH am 4. September 2020