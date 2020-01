Sonntag, 12. Januar 2020

Holzmindener Joshua Tappe bekommt auf DSDS-Auftritt großes Feedback

Joshua Tappe aus Holzminden bei seinem DSDS-Vorspiel in Hamburg. Foto: TV Now/ Stefan Gregorowius

Holzminden. Millionen sahen seinen Casting-Auftritt bei „Deutschland sucht den Superstar“ am Samstagabend im TV oder Internet. Joshua Tappe aus Holzminden steht im Recall und ist eine Runde weiter. Er hat nicht nur Dieter Bohlen und seine Mitjuroren überzeugt, sondern auch Familie und Fans, die Gemeinde wird immer größer. Der 25-Jährige freut sich über ein nahezu ausschließlich sehr positives Feedback, besonders in den Sozialen Medien. Er bekam hunderte von Nachrichten und hat auf einen Schlag 1.500 Follower auf Instagram mehr. Aber: „Meine Mutter und meine Freundin sind meine größten Fans“, weiß Joshua und ist froh über die Kraft, die sie ihm geben für all das.

Er selbst sah den Auftritt in Holzminden, auch zum ersten Mal, zusammen mit den Eltern, seiner Freundin, Oma, Tante und zwei Bandkollegen. „Schön geschnitten“, fand er das Vorspiel, gesanglich sei er sehr zufrieden mit sich. Und Mama Betti Tappe schreibt: „Wir sind mega stolz auf unseren Sohn!“ (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 13. Januar