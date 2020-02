Mittwoch, 19. Februar 2020

Holzmindener Joshua Tappe schafft es bei DSDS in die nächste Runde

Gut drauf: Joshua Tappe (ganz rechts) bei seinem Strand-Auftritt vor der Jury. Foto: TV NOW/Stefan Gregorowius

Holzminden. Für Joshua Tappe aus Holzminden ging‘s von Sölden nach Südafrika und jetzt eine Runde weiter im Auslandsrecall von „Deutschland sucht den Superstar“. Mit seinem am Dienstagabend gesendeten Auftritt in einer Vierergruppe mit „Die Reise“ von Max Giesinger erntete der 25-Jährige ein dickes Lob von Chef-Juror Dieter Bohlen. Am Strand von Nature‘s Valley im Tsitsikamma-Nationalpark performte er stark. Aus der stärksten Gruppe sei er der Beste, lobte Dieter Bohlen. Und in seiner Vierergruppe sangen immerhin zwei, die von den Juroren goldene CDs für ihr Weiterkommen bekommen hatten. Alle Vier zogen nach ihrer Interpretation von „Die Reise“ in die nächste Runde weiter. Joshua, der gern auf Deutsch singt, lag der Giesinger-Song besonders gut, legte einen sehr souveränen, lockeren Auftritt hin und wird nun am nächsten Sonnabend seinen nächsten Auftritt haben. Auch am Sonnabend, 22. Februar, singt Joshua Tappe in deutscher Sprache, und zwar „Bilder von Dir“ von Laith Al-Deen, dann in einer Dreier-Gruppe mit Kevin und Liron. (spe)

