Samstag, 07. März 2020

Holzmindener Joshua Tappe steht kurz vor den DSDS-Liveshows

Joshua Tappe auf der Zielgeraden. Foto: TV NOW/Stefan Gregorowius

Holzminden. Noch einmal alles geben, das muss DSDS-Kandidat Joshua Tappe beim Recall-Finale am Sonnabend, 7. März. Überzeugt er die vierköpfige Jury ein letztes Mal, so zieht der Holzmindener in die Liveshows von „Deutschland sucht den Superstar“ ein – ab dann entscheiden die Fernsehzuschauer. In der DSDS-Ausgabe Recall-Die Entscheidung performt der 25-Jährige gemeinsam mit Manolito Schwarz und Ricardo Rodrigues „Too Close“ von Alex Clare. Passend dazu veranstaltet Joshua Tappe am Sonnabend, 7. März, ab 19 Uhr im Salsa in Höxter ein Public Viewing. Dort singt er auch live und verteilt Autogramme. Alle Fans des Holzmindeners sind herzlich willkommen. (ap)

