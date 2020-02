Donnerstag, 20. Februar 2020

Holzmindener Kreistag sagt Ja: Das Busfahren wird günstiger

Das günstige Busfahren bringt allen Generation mehr Mobilität. Foto: nig

Kreis Holzminden. „Wir bringen eine ganze Menge für viele Bürger auf den Weg“, freut sich Sabine Tippelt in der Kreistagssitzung, in der die Weichen gestellt werden für günstige Tarife für Busfahrten im Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen. Zu diesem Verkehrsverbund gehören die Landkreise Göttingen, Northeim, Holzminden und die Stadt Göttingen. In einem Gutachten war vorgeschlagen worden, für Jugendliche, Auszubildende und Senioren vergünstigte Bustickets anzubieten. Das im Kreis Holzminden bereits gültige Sozialticket wird ebenfalls in die Tarifstruktur des Verkehrsverbundes übernommen. Ab August ist es dann möglich, für 5 Euro von Bodenwerder bis nach Osterode zu fahren. Das Ziel der neuen Tarife: Mehr Menschen zu Busfahren zu bewegen. (bs)

