Mittwoch, 20. Dezember 2017

Holzmindener Kreistag setzt die Jagdsteuer auf Null

Die Abstimmung über die Jagdsteuer im Holzmindener Kreistag.

Kreis Holzminden. Der scharfen Kritik zum Trotz: Der Kreistag streicht mit den Stimmen von SPD, FDP/UWG und AfD die Jagdsteuer und verzichtet damit auf rund 50.000 Euro an Einnahmen. Die Grünen und Sabine Golczyk (Linke) stimmen dagegen, die CDU enthält sich der Stimme. Honoriert werden sollen mit der Jagdsteuer-Streichung „die umfangreichen Leistungen der Jägerschaft für Natur und Umwelt“. Die Jagdsteuer sei nicht mehr zeitgemäß, so die FDP-UWG-Gruppe in ihrem Antrag, „Sie ist eine Bagatellsteuer, bei der Aufwand und Nutzen in keinem vernünftigen Verhältnis stehen“. Um den Antrag hat es bereits in der Oktobersitzung des Kreistages erheblichen Wirbel gegeben. (bs)

Lesen Sie mehr im TAH vom 21.12.2017