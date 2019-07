Dienstag, 02. Juli 2019

Holzmindener Panzerpioniere bewachen Absturzstelle

Ein Hubschrauber des Typs EC 135 ist abgestürzt. Foto: Airwolfhound/Archiv

Holzminden. Ein mit zwei voll ausgebildeten Piloten besetzter Schulungshubschrauber EC 135 des Internationalen Hubschrauberausbildungszentrums der Bundeswehr in Bückeburg ist am Montag, 1. Juli, in der Nähe von Dehmke bei Aerzen abgestürzt. Zwei Helikopter befanden sich zu diesem Zeitpunkt auf einem Weiterbildungsflug, von denen die Besatzung der zweiten Maschine den Absturz meldete. Um die Absturzstelle wurde ein Militärischer Sicherheitsbereich eingerichtet, der vor allem von rund 40 Soldaten des Panzerpionierbataillons 1 aus Holzminden bewacht wird. Unbefugten ist der Zutritt verwehrt, machte die Bundeswehr in einer Pressemitteilung deutlich. Eine 25-jährige Soldatin ist bei dem Absturz ums Leben gekommen, das zweite, 26-jährige Besatzungsmitglied befindet sich in einem nahegelegenen Krankenhaus in medizinischer Behandlung.

Die beiden Offiziere im Dienstgrad eines Leutnants waren qualifizierte Hubschrauberpiloten und waren für die Ausbildung zum Fluglehrer vorgesehen. Die Bundesministerin der Verteidigung, Ursula von der Leyen, und der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Jörg Vollmer, zeigten sich am Montagabend am Unglücksort zutiefst betroffen. Sie haben den Angehörigen der verunglückten Soldaten ihre Anteilnahme und ihr Mitgefühl ausgedrückt. Ihr Dank galt den Hilfs- und Rettungskräften. Derzeit liegen noch keine Erkenntnisse über die Absturzursache vor. Eine Expertengruppe unter der Leitung des Generals Flugsicherheit hat, wie es Standard in der Bundeswehr ist, die Flugunfalluntersuchung aufgenommen und wird nun den Unfallhergang ermitteln. Der Helikopter vom Typ EC 135 wird seit fast 19 Jahren in der Bundeswehr genutzt und ist ein bei den Heeresfliegern bewährtes Luftfahrzeug mit insgesamt über 100.000 Flugstunden. Der letzte Absturz eines EC 135, allerdings ohne Personenschaden, ereignete sich vor 14 Jahren. (fhm)