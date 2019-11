Dienstag, 12. November 2019

Holzmindener „Pionierarbeit“ für die Krebshilfe

Spendenübergabe in Bonn. Foto: PIZ SKB Bonn/Patrik Bransmöller

Holzminden/Bonn. Die Summe kann sich sehen lassen: Rund 719.000 Euro sammelten die Soldaten gemeinsam mit Unterstützung ihrer zivilen Kollegen sowie zahlreicher Organisationen, Vereine und dem inzwischen als „Team Duntemann“ bekannten Helfern. Bereits zum 21. Mal hatte Oberstabsfeldwebel Duntemann die Modellbauausstellung in der Kaserne in Holzminden organisiert. Organisator Helmut Duntemann, Kommandeur Gottfried Flach und Holzmindens Bürgermeister Jürgen Daul übergaben die Großspende jetzt in Bonn an die Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 13.11.2019