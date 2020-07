Dienstag, 28. Juli 2020

Holzmindener Rat beschließt Resolution zur Zukunft des HAWK-Standortes Hafendamm

Für das alte Krankenhausgebäude, das bis zuletzt von der HAWK genutzt wurde, gibt es bislang keine Nachnutzungspläne. Fotos: beb

Holzminden. Der Holzmindener Hafendamm, am Rande der historischen Altstadt gelegen, hat das Potenzial einen neuen Besucher der Stadt für Holzminden einzunehmen oder aber auch abzuschrecken. Damit der erste Eindruck ein positiver ist, will der Holzmindener Stadtrat unter keinen Umständen zulassen, dass der Standort des alten Krankenhausgebäudes am Hafendamm, in dem bis zuletzt der Fachbereich Soziale Arbeit der HAWK untergebracht war, verkommt. Momentan ist das Gebäude ungenutzt und von Bauzaun umgeben. Der Stadtrat hat nun eine Resolution verabschiedet, die die Planung der künftigen Standortnutzung beschleunigen soll. Beschlossen ist auch, dass der Bürgermeister aufgefordert wird, die Resolution im Namen des Rates beim zuständigen Ministerium des Landes Niedersachsen einzureichen. (beb)

