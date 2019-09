Samstag, 14. September 2019

Holzmindener Sappeure feiern Jubiläum

Die Geehrten: Von links Hans-Joachim Friedrich, Bruno Jäckel, Helmut Herberg, Heinz Bertram, Holger Tusche.

Holzminden. Ihr offizieller Name lautet: 1. Sappeur-Kompanie Holzminden seit 1819. Doch in weitem Umkreis kennt man sie als die Sappeure. Der Begriff stammt aus dem französischen Heer und bedeutet übersetzt so etwas wie „Wegbereiter“. Daher stammt also auch die Tradition, die die Sappeure alle zwei Jahre in den Mittelpunkt rückt: Der Barrikaden-Abbau während des großen Schützenfest-Umzuges in Holzminden. Wie wichtig die Sappeure für das Schützenwesen und die Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt ist, wurde jetzt beim großen 200-jährigen Jubiläumsfest im „Allersheimer Tor“ deutlich.

