Freitag, 16. August 2019

Holzmindener Schützenfest 2019: Es geht los!

Auch auf dem Festplatz gibt es Einiges zu entdecken. Das Fahrgeschäft "Car Wash" zum Beispiel ist eine Neuigkeit.

Holzminden. Es ist soweit. Heute geht‘s los, heute beginnt das Schützenfest auf der Steinbreite in Holzminden. Um 19.30 Uhr eröffnet es die neunköpfige Truppe der Bremer Musical Company mit einer grandiosen Show (es gibt noch Karten an der Abendkasse!). Und dann geht es munter weiter mit den Highlights im Festzelt und am Sonntag beim Umzug. Apropos Festplatz. Auch der kann sich sehen lassen. Es gibt neue Attraktionen. Das Geisterhaus „Freitag der 13.“ zum Beispiel, oder das Fahrgeschäft „Car Wash“, in dem sich die mit den ruhigsten Händchen einen Becher Wasser in die Hand drücken lassen können. Und dann gibt es auch Altbewährtes. Das „Hulli Gulli“ zum Beispiel, in dem der dreijährige Lyonel schon einmal Platz genommen hat (kleines Foto). (bs)