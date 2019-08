Sonntag, 18. August 2019

Holzmindener Schützenfestumzug wegen Regen abgekürzt

Alle sind total durchnässt. Fahnenschwenken fällt bei diesem Schützenfest aus. Foto: bs

Holzminden. Ein riesen Regenschauer macht dem Großen Umzug beim Holzmindener Schützenfest am Sonntag einen Strich durch die Rechnung. Gerade als alle am Jahnplatz versammelt sind, schüttet es wie aus Eimern vom Himmel. Klitschnass zieht der Umzug nun direkt ins Festzelt zur Steinbreite. Das Fahnenschwenken am Jahnplatz und am Haarmannplatz sind abgesagt. (ap)

