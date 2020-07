Donnerstag, 23. Juli 2020

Holzmindener Stadtrat beschließt Resolution zur Weserversalzung

Der Ratsbeschluss hat ein klares Ziel: es soll verhindert werden, dass die Wasserqualität der Weser durch einen Antrag des Unternehmens K + S, entgegen geltender Vereinbarungen, verschlechtert wird. Foto: beb

Holzminden. Inhaltlich gibt es für die Mitglieder des Holzmindener Stadtrates in dieser Angelegenheit nichts zu diskutieren: das Kaliunternehmen K + S hat einen Antrag für eine höhere Salzeinleitung in die Werra und damit in die Weser gestellt. Parteiübergreifend einig sind sich die Holzmindener Ratsmitglieder, dass die Genehmigung dieses Antrages verhindert werden muss. Bereits im Juni liegt dem Stadtrat ein Resolutionsantrag gegen die Weserversalzung zur Abstimmung vor. Der Tagesordnungspunkt wird jedoch verschoben, weil Bürgermeister Jürgen Daul eine wortgleiche Resolution der Anrainerkommunen aus den Kreisen Höxter und Holzminden in Aussicht stellt. Weil diese Resolution bis zur letzten Stadtratssitzung in der vergangenen Woche nicht vorliegt, beschließen die anwesenden Mitglieder, um keine weitere Zeit zu verlieren, einstimmig den Resolutionsantrag, der den Einsatz der Stadt Holzminden gegen die Weserversalzung festschreibt. Vorgelegt wurde der Antrag von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. (beb)

