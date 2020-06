Freitag, 26. Juni 2020

Holzmindener Verkehrsinitiative lädt ein zur Einweihung des Kunstobjekts „Fahrrad“

Die Fahrraddemo im letzten Jahr machte Halt auf dem vielbefahrenen Haarmannplatz. Foto: spe

Holzminden. Die Holzmindener Verkehrsinitiative Nachhaltige Mobilität lädt ein zur Einweihung des Kunstobjekts „Fahrrad“ am Sonnabend, 27. Juni, um 11 Uhr auf dem Haarmannplatz. Ein kunstvoll gestaltetes Fahrrad soll auf positive Weise Bürger, Verwaltung und Politiker anregen, dem Fahrrad mehr Platz einzuräumen. „Für uns Bürger ist das quietschgelbe Fahrrad ein Signal, die Bequemlichkeit abzulegen und die täglichen Strecken in Holzminden und Umgebung mit dem Rad anzusteuern. Für die Verwaltung ist das Objekt die Aufforderung, initiativ zu werden und unter anderem die neuen Möglichkeiten der geänderten Straßenverkehrsordnung auszunutzen“, so die Verkehrsinitiative. Die Befürchtung, dass die Umsetzung des langersehnten Fahrradverkehrskonzeptes eine Verzögerung erfährt, ist seitens der Verkehrsinitiative groß.

Die Mitglieder machen sich außerdem für einen zügigen Ausbau eines guten und breiten Radweges zwischen Holzminden und Bevern stark – mit Vorfahrtberechtigung für Räder am Bülte-Kreisel und verbessertem Radweg in Bevern. Dies ist auch das Thema der nächsten Fahrraddemonstration, die am Sonnabend, 11. Juli, stattfinden soll. Losgehen soll es um 11 Uhr vom Parkplatz der Sporthalle Liebigstraße.

