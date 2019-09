Mittwoch, 04. September 2019

Holzmindener Weinfest kehrt zurück

Von links: Inga Schaper, Christina Littkemann, Katrin Konradt und Fabian Hofmann. Foto: bk

Holzminden. Holzminden hat wieder ein Weinfest. Klein aber fein präsentiert sich das neue Wein- und Gourmetfest „Wein & Genuss am Fluss“ in einer ganz besonderen Location in der Innenstadt. Am Wochenende vom 13. bis 15. September können Weinfreunde im Duftgarten und dem angrenzenden Weserkai drei Tage lang in gemütlicher Atmosphäre mit Blick auf die Weser erlesene Weinsorten verschiedener Weinanbaugebiete genießen. Mittelpunkt des Events sind die beiden professionellen Weinstände „Weinservice Taplick“ aus Salzkotten mit Weinsorten aus dem Anbaugebiet Württemberg und das Weingut Böhm mit seinen rheinhessischen Weinen. Die Veranstaltungszeiten sehen wie folgt aus: Freitag, 13. September, 18 bis 23 Uhr, Sonnabend, 14. September, 15 bis 23 Uhr und Sonntag, 15. September, 12 bis 18 Uhr.

