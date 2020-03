Dienstag, 10. März 2020

Holzmindens Bürgermeister Jürgen Daul zum HAWK-Bauort Böntalstraße

Auch Bürgermeister Jürgen Daul ist dafür, dass die HAWK an der Böntalstraße bauen darf. Foto: spe/Archiv

Holzminden. Der Rat der Stadt Holzminden hat am Dienstag letzter Woche mit breiter Mehrheit beschlossen, den bevorzugten Standort Böntalstraße für den Neubau der Hochschule HAWK zu unterstützen. Das Thema wird seit Wochen in der Einwohnerschaft kontrovers diskutiert. Argumente wurden viele ausgetauscht, auch unter den politischen Parteien. Doch wie ist die Meinung des Bürgermeisters der Stadt Holzminden? Er konnte krankheitsbedingt an Ratssitzung und Abstimmung nicht teilnehmen. TAH-Redakteur Thomas Specht fragte nach und Jürgen Daul antwortete. (spe)

